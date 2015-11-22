الديهي لـ «أبو الفتوح»: صمتك هو المطلوب .. سيبوا مصر في حالها

هاجم نشأت الديهي، المذيع بقناة «دريم»، عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بسبب تصريحاته لإذاعة “BBC” التي طالب خلالها بضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قائلًا له: ” صمتك هو المطلوب .. سيبوا مصر في حالها تشتغل وتنطلق”.

وأضاف الديهي، خلال برنامج «جملة فعلية»، أن تصريحات أبوالفتوح هي جزء من مخطط إضعاف الدولة المصرية، وربطه بتصريحات القيادي الإخواني عمرو دراج، قبل أيام، بأن مرسي سيعود.

وأوضح الديهي أن التصريحات الأخيرة لحمدين صباحي، بأن البرلمان القادم لن يمثل الشعب مع تصريحات أبوالفتوح، تؤكد وتفضح وجود مخطط اخواني يهدف لإضعاف الدولة، لافتًا إلى تحركات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي في الخارج عبر استخدام المنظمات الحقوقية التي تهاجم السلطات المصرية.

وأكد الديهي أن أبوالفتوح لم ينشق عن جماعة الإخوان، وأنه فقط على خلاف مع التيار القطبي بالجماعة، ودعاه للوقوف أمام محطة دريم مصرية للحديث بمثل هذه التصريحات إن كان يمتلك الجرأة، مضيفاً: “كل ما أشوفه بعتذر عن كل ما كنت أظنه فيه من ظن حسن”.