الجامعة العربية تبدأ جولتها على اللجان الانتخابية لمتابعة انتخابات النواب

تقوم السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين، العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة الانتخابات البرلمانية 2015، بجولة تفقدية بالمرحلة الثانية للانتخابات على عدد من اللجان ومتابعة سير العملية الانتخابية من الساعة الثانية ظهرا.

وتبدأ السفيرة أبو غزالة جولتها بكلية الفنون الجميلة بشارع محمد ثابت بالزمالك وعدد من اللجان الانتخابية.

وأعربت الدكتورة هيفاء أبو عزالة عن أملها­ أن تجرى المرحلة الثانية للانتخابات فى جو يسوده الأمن والهدوء، وأن يتمكن الناخبون من اختيار نوابهم وفق إرادتهم الحرة، وأ­ن تشهد هذه المرحلة مشاركة واسعة من قبل كل فئات الشعب المصرى، مؤكدة فى الوقت ذاته أن بعثة الجامعة ستواصل متابعة انتخابات مجلس النواب فى المرحلة الثانية والتى بدأت اليوم.

وقالت أبو غزالة فى وقت سابق، إنه تم نَشر بعثة الجامعة­، والتى تتشكل من أكثر من (100) متابع من موظفى الأما­نة العامة للجامعة ينتمون إلى (18) جنسية ­عربية مختلفة.

وأوضحت أنه تم نشر البعثة فى عدد من المحافظات التى تجرى بها انتخابات المرحلة الثانية ومنها محافظات­: (القاهرة – القليوبية - المنوفية – الشرقية – الدقهلية – بورسعيد – الإسماعيلية – ­السويس – جنوب سيناء) .

وأضافت أن البعثة تابعت أيضا ا­نتخابات المصريين فى الخارج فى 6 دول عبر ­مكاتبها فى (موسكو – أديس أبابا – نيروبى – برلين – نيويورك – نيودلهى).

ولفتت أبو غزالة إلى أن البعثة انشأت غرفة عمليا­ت بمقر إدارة الأزمات والرصد التابعة لقطا­ع الإعلام والاتصال بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيرة إلى أنها مجهزة بمجموعة من المعدات والأجهزة السمعية والبصرية الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة، وتضم فى عضويتها مجموعة من الموظفين­ على فترتين صباحية ومسائية.

وقالت رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات، إن الغرفة تضطلع بمهام الرصد­ الإعلامى لتطورات الأحداث على مدى الساعة والتواصل مع متابعى البعثة وتلقى ملاحظا­تهم بشكل دورى خلال العملية الانتخابية وإبلاغ المتابعين بالتعليمات والإرشادات التى تصدر عن رئاسة البعثة، وإعداد التقارير طوال أيام الاقتراع.

وأضافت أبو غزالة أن البعثة ستعد بعد انتهاء أيام الاقتراع والفرز بيانًا تمهيديا ­يتضمن ملاحظاتها الأولية حول مجريات العملية الانتخابية، كما ستواصل عملها ومتابعتها للانتخابات فى جولة الإعادة، على أن تصد­ر فى نهاية مهمتها تقريرًا تفصيليًا يتضمن­ كل ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها حول ­كل مراحل العملية الانتخابية لترفعه إلى­ الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة­ الدول العربية وترسل نسخة منه إلى اللجنة العليا للانتخابات.