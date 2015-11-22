بالصور.. توافد الناخبين على لجان انتخابات جنوب سيناء.. وسط هتاف "تحيا مصر"

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال تفقدة اللجان الانتخابية بمدنية طور سيناء انتظام العملية الانتخابية بمحافظة جنوب سيناء.

وقال خالد فودة محافظ جنوب سيناء، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن قوات الشرطة والجيش تؤمن اللجان وسير العملية الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن الأمور مستقرة بجنوب سيناء، لافتا أن كل المقرات مؤمنة تماما والحالة الأمنية مستقرة، مطالبًا المواطنين بالخروج والتصويت، متوقعا مشاركة كبيرة من قبل الناخبين، وأن نسبة المشاركة ستتخطى 50 بالمائة هذه المرة، وأشار إلى أن غرف عمليات المحافظة الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية لم تتلق شكاوى أو بلاغات من قبل أحد سواء ناخب أو مرشح ولم يتم منع أعضاء وجمعيات حقوق الإنسان من دخول اللجان للتأكد من سيرها بنزاهة تامة.

من جانبه أكد مصدر بغرفة عمليات بجنوب سيناء أنه لم يتم تلقى أى بلاغات بوجود حوادث أو ما يعكر صفو العملية الانتخابية بكافة أنحاء المحافظة.

رافقة محافظ جنوب سيناء فى الجولة اللواء محسن المحلاوى من وزارة الدفاع، واللواء أيمن نعيم رئيس ركان الجيش الثالث والمحاسب فوزى همام رئيس مدنية طور سيناء، حيث شهدت اللجان الانتخابية توافد المواطنين على عملية التصويت باللجان الانتخابية واستقبال المحافظ بهتافات "تحيا مصر.. يحيا الرئيس السيسى".

وأكد المستشار راضى القصاص رئيس اللجنة العامة لانتخابات جنوب سيناء أنه تم فتح كل اللجان الانتخابية في الموعد المحدد لها ولم يتأخر القضاة عن الحضور وتسير العملية الانتخابية في إطارها الصحيح ونفي ما ردده بعض أعضاء حقوق الإنسان عن تأخر فتح لجنة مدرسة الأمل التجريبية ثلث ساعة عن ميعادها المحدد بسبب تأخر مندوبى المرشحين .

وأشار رئيس اللجنة العامة لانتخابات جنوب سيناء أنه لم يتم رصد أية خروقات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وقال اللواء عصام خضر مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات، المشرف على انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء أن نسبة التصويت بلغت حتى الآن 8% بإجمالى 6400 ناخب على مستوى المدن فى اليوم الأول للانتخابات حتى ظهر الأحد، كما شهدت اللجنة الثالثة بمدينة رأس سدر إقبالاً كبيرا منذ الساعات الأولى من الصباح حيث يحرص الناخبون على المشاركة السياسية الفاعلة.

وظهرت بكثافة سيارات نقل الناخبين المؤجرة والملاكى لنقل الناخبين من منازلهم إلى مقار اللجان الانتخابية.

وتشهد المقار واللجان الانتخابية بجنوب سيناء تشديدات أمنية، حيث دفعت القوات المسلحة والشرطة المدنية بتعزيزات أمنية لتأمين اللجان وتسهيل مشاركة المواطنين في الانتخابات البرلمانية اليوم الاول مع تسيير الدوريات الثابتة والمتحركة والدوريات المعلوماتية لرصد أى تحركات للخارجين عن القانون وإحباط أية مخططات قد تؤثر علي سير العملية الانتخابية.

و يبلغ عدد الناخبين بجنوب سيناء 77 ألفا و653 مواطنا يصوتون فى 36 لجنة فرعية بإشراف 15 مركزا انتخابيا بـ 3 دوائر لاختيار 3 نواب"فردى" من بين 41 متنافسا ونائب بالقائمة.

>ويخصص لدائرة شرم الشيخ"مقعد"ودائرة الطور"مقعد"ودائرة رأس سدر"مقعد".

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر"منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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