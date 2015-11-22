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نيابة الإسكندرية تبدأ التحقيق فى اتهام أبوالفتوح بالتحريض على مؤسسات الدولة

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نيابة الإسكندرية تبدأ التحقيق فى اتهام أبوالفتوح بالتحريض على مؤسسات الدولة نيابة الإسكندرية تبدأ التحقيق فى اتهام أبوالفتوح بالتحريض على مؤسسات الدولة
بدأت نيابات استئناف الإسكندرية، اليوم الأحد، تحقيقاً عاجلاً برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، فى البلاغ المقدم من طارق محمود المحامى رقم 4632 لسنة 2015 الذى اتهم فيه عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب القوية، بالتحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية، كما اتهمه محمود فى بلاغه بانتمائه لجماعة إرهابية مدرجة بموجب القرار الوزارى رقم 579 لسنة 2014.

وأكد محمود أن أبو الفتوح يعتبر بمثابة أداة منفذة لتعليمات التنظيم الدولى للإخوان، وأنه من خلال لقاءاته الصحفية ينفذ تلك التعليمات ومنها التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة وإهانة رئيس الجمهورية خاصة فى لقائه الأخير الذى أجراه مع إحدى القنوات ودعا فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأن أبو الفتوح فى لقاءات سابقة وصف القيادة السياسية بالوضيعة والخسيسة وهي جرائم المؤثمة قانوناً ومن ثم يستوجب توجيه الإتهامات له عن تلك الجرائم المؤثمة قانونا بموجب قانون العقوبات المصري بنص المادة بنص المادة 171 / 5 عقوبات.

وطالب طارق محمود، فى بلاغه، بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقد، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى لارتكابه جرائم التحريض على مؤسسات الدولة والاستقواء بالخارج وإهانة رئيس الجمهورية والانتماء لجماعة محظورة، وطالب إيضاً بإصدار قرار احترازى بوضع المقدم ضده البلاغ عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه فى الاتهامات الموجهة إليه.

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مصر 365

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