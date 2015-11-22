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ضبط 3 من أنصار مرشح يوزعون الدعاية أمام اللجان الانتخابية فى زفتى

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ضبط 3 من أنصار مرشح يوزعون الدعاية أمام اللجان الانتخابية فى زفتى ضبط 3 من أنصار مرشح يوزعون الدعاية أمام اللجان الانتخابية فى زفتى
تمكنت قوات الأمن المعنية بتأمين الانتخابات فى نطاق لجان مدرسة قرية كفر الجزيرة، التابعة لدائرة مركز زفتى، من ضبط 3 من أنصار المرشح "ربيع حامد ربيع" كانوا يقومون بعمل دعاية انتخابية فى نطاق اللجنة، وجار تحرير محضر لهم.

يذكر أن من لهم حق التصويت فى نطاق دوائر المحافظة يبلغ 3 ملايين و129ألفا و134 ناخبا، ومن لهم حق التصويت من الذكور مليون و550 ألفا و188، والإناث مليون و578 ألفا و946،موزعين على 9 دوائر انتخابية.

يذكر أن من لهم حق التصويت فى نطاق دوائر المحافظة يبلغ 3 ملايين و129ألفا و134 ناخبا، ومن لهم حق التصويت من الذكور مليون و550 ألفا و188، والإناث مليون و578 ألفا و946،موزعين علي 9 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد اللجان التى سيتم التصويت بداخلها 1417 لجنة داخل 702 مركز انتخابى ومخصص لها 24 نائبًا فردي ، و7 نواب بالقائمة ليصل عدد النواب الممثلين عن محافظة الغربية إلى 31 نائبًا.


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