ضبط 3 من أنصار مرشح يوزعون الدعاية أمام اللجان الانتخابية فى زفتى

يذكر أن من لهم حق التصويت فى نطاق دوائر المحافظة يبلغ 3 ملايين و129ألفا و134 ناخبا، ومن لهم حق التصويت من الذكور مليون و550 ألفا و188، والإناث مليون و578 ألفا و946،موزعين على 9 دوائر انتخابية.
يذكر أن من لهم حق التصويت فى نطاق دوائر المحافظة يبلغ 3 ملايين و129ألفا و134 ناخبا، ومن لهم حق التصويت من الذكور مليون و550 ألفا و188، والإناث مليون و578 ألفا و946،موزعين علي 9 دوائر انتخابية.
ويبلغ عدد اللجان التى سيتم التصويت بداخلها 1417 لجنة داخل 702 مركز انتخابى ومخصص لها 24 نائبًا فردي ، و7 نواب بالقائمة ليصل عدد النواب الممثلين عن محافظة الغربية إلى 31 نائبًا.
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