محافظ قنا يكرم المشاركين فى حملة التطعيم ضد مرض الحصبة

كرم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأحد، عددا من الأطباء المشاركين فى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية، خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر2015 بمدن وقرى المحافظة.

وقدم الهجان للأطباء المشاركين شهادات شكر تقديرا على الجهود التى بذلوها خلال الحملة، وذلك بحضور الدكتور أيمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأشار محافظ قنا أن الحملة حققت نجاحا كبيرا من خلال الوصول إلى المستهدف من 760142 طفل من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات وقد تم تطعيم عدد 804901 طفل بنسبة نجاح بلغت حوالى 105.8 % من الأطفال المستهدفين.

وتقدم الهجان بالشكر والامتنان لجميع مشرفى مديرية الصحة من الأطباء والمراقبين الصحيين ومشرفى الإدارات الصحية وأطباء فرق التطعيم وهيئة التمريض والفنين والإداريين على المجهود الكبير الذى بذلوه لنجاح حملة التطعيم.