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بالفيديو والصور.. استقبال الوفود السياحية بالمزمار البلدى بمطار القاهرة

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بالفيديو والصور.. استقبال الوفود السياحية بالمزمار البلدى بمطار القاهرة بالفيديو والصور.. استقبال الوفود السياحية بالمزمار البلدى بمطار القاهرة
استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد 4 مجموعات سياحية قادمة من أندونيسيا فى زيارة للقاهرة ومدينة شرم الشيخ تستغرق يومين، حيث وصلت المجموعات علي متن طائرة الخطوط الإماراتية وخطوط الاتحاد، كما من المقرر أن تصل خلال الساعات القادمة مجموعتان أخرتان.

واستقبلت شركات السياحة الوفد بالمطار بالمزمار البلدى والتنورة، وتراقص عدد من أفراد الوفد السياحى على أنغام المزمار البلدى، بالإضافة إلى إلتقاط الصور التذكارية معربين عن سعادتهم لزيارتهم القاهرة.

ومن جانبة، قال "محمد السيد" صاحب شركة سيتو للسياحة إحدي الشركات السياحية المنظمة للبرنامج السياحى للوفد أن عدد الوفد 150 سائحا اندنوسيا، مؤكدا أن الزيارة تستغرق يومين بالقاهرة وشرم الشيخ يقوم كل فرد بالمجموعة بصرف مالا يقل عن 1000 دولار خلال الزيارة.

وطالب "السيد" بلقاء وزير السياحة هشام زعزوع للمطالبة بتسهيل إجراءات الوفود السياحية، مؤكداً أن هناك وفود يومية تصل من إندونيسيا، وأن الأمن يستغرق قرابة الثلاث ساعات لإنهاء إجراءات الوفد وأن الكثير من السياح يعانون من الفترة الزمنية الكبيرة التى تستغرقها الإجراءات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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