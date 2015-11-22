فتحى سرور يشيد بتظيم الانتخابات ويدعو المصريين للمشاركة واستكمال خارطة الطريق

أدلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والموسيقار عمر خيرت بصوتهما فى الانتخابات البرلمانية بمدرسة الإبراهيمية بجاردن سيتى بدائرة قصر النيل.

وقال فتحى سرور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المشاركة فى تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق واجب وطنى، مشيدا بعمليات تنظيم اللجان الانتخابية ودور قوات التأمين.

وأضاف سرور: إنه يتعين على الجميع المشاركة فى الانتخابات البرلمانية لما لها من أهمية كبيرة لانعقاد البرلمان المنتخب.

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية باشراف 819 مركزا انتخابيا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

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