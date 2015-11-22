بالفيديو - قميص بوفون.. مقياس تألق الحراس في إيطاليا

تألقك أمام الأفضل في مركزه قد يصيبه بالغيرة، إلا إن كنت من طينة العظماء.

بوفون لا يغار الإشادة بخلفائه، فيكون هو أول المهنئين لهم على مستواهم.

جيانوليجي أخر ظهر في أفق الدوري الإيطالي هو دوناروما حارس ميلان، والذين يطلقون عليه حاليا لقب بوفون الجديد.

دوناروما صاحب الـ 16 عاما واصل أداءه الرائع مع ميلان منذ ظهوره قبل عدة مباريات، وفي مباراة يوفنتوس تألق دوناروما رغم فوز يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء.

وبعد المباراة، كان بوفون كعادته أول المهنئين للحارس الشاب، فذهب إليه بنفسه وطلب تبديل القمصان معه.

التجربة ليست الأولى لبوفون مع الحراس الشبان، فبوفون قبل موسمين كان يلاقي بيسكارا مع يوفنتوس، وحارس بيسكارا حينها كان الصغير بيرين.

ماتيا بيرين في تلك المباراة تلقت شباكه 6 أهداف من نجوم يوفنتوس، ما دفع الحارس صاحب الـ 20 عاما للدخول في نوبة من البكاء، لكن بوفون كان حاضرا وذهب له بنفسه ليشجعه وأخبره بأنه سيكون له شأن كبير في حراسة مرمى إيطاليا.

بيرين انتقل في الموسم التالي إلى جنوى، ويبدو أن تشجيع بوفون كان له فوائده، فكان هو العامل الأساسي لفوز فريقه على يوفنتوس