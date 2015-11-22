أخبار عاجلة

إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - قميص بوفون.. مقياس تألق الحراس في إيطاليا

Google+ Print
بالفيديو - قميص بوفون.. مقياس تألق الحراس في إيطاليا بالفيديو - قميص بوفون.. مقياس تألق الحراس في إيطاليا

تألقك أمام الأفضل في مركزه قد يصيبه بالغيرة، إلا إن كنت من طينة العظماء.

بوفون لا يغار الإشادة بخلفائه، فيكون هو أول المهنئين لهم على مستواهم.

جيانوليجي أخر ظهر في أفق الدوري الإيطالي هو دوناروما حارس ميلان، والذين يطلقون عليه حاليا لقب بوفون الجديد.

دوناروما صاحب الـ 16 عاما واصل أداءه الرائع مع ميلان منذ ظهوره قبل عدة مباريات، وفي مباراة يوفنتوس تألق دوناروما رغم فوز يوفنتوس بهدف مقابل لا شيء.

وبعد المباراة، كان بوفون كعادته أول المهنئين للحارس الشاب، فذهب إليه بنفسه وطلب تبديل القمصان معه.

التجربة ليست الأولى لبوفون مع الحراس الشبان، فبوفون قبل موسمين كان يلاقي بيسكارا مع يوفنتوس، وحارس بيسكارا حينها كان الصغير بيرين.

ماتيا بيرين في تلك المباراة تلقت شباكه 6 أهداف من نجوم يوفنتوس، ما دفع الحارس صاحب الـ 20 عاما للدخول في نوبة من البكاء، لكن بوفون كان حاضرا وذهب له بنفسه ليشجعه وأخبره بأنه سيكون له شأن كبير في حراسة مرمى إيطاليا.

بيرين انتقل في الموسم التالي إلى جنوى، ويبدو أن تشجيع بوفون كان له فوائده، فكان هو العامل الأساسي لفوز فريقه على يوفنتوس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011