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أعراض حساسية الجيوب الأنفية عند الأطفال

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أعراض حساسية الجيوب الأنفية عند الأطفال أعراض حساسية الجيوب الأنفية عند الأطفال
حساسية الجيوب الأنفية عند الأطفال من الأمراض المزعجة والتى يصاحبها العديد من الأعراض.

أعراض حساسية الجيوب الأنفية عند الأطفال
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>عن أهم الأعراض التى تشير إلى إصابة الأطفال بحساسية الجيوب الأنفية، تبعا لرأى أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة الدكتور طلعت حسن سالم هى رشح الأنف، مع عدم وجود أى أعراض أخرى لنوبات البرد أو الإنفلونزا.

كما يوضح طلعت أن أعراض حساسية الجيوب الأنفية لدى الأطفال ترتفع عند التعرض لبعض العوامل الخارجية، أهمها استنشاق الطفل للأبخرة والدخان، مثل السجائر وخاصة فى حالة تواجده بجانب شخص مدخن أو إشعال البخور بالمنزل أو استخدام البرفانات والعطور على مسافة قريبة، من الطفل وهى العوامل التى يجب أن نجنبه التعرض لها. حتى لا ترتفع أعراض حساسية الجيوب الأنفية.

طرق علاج حساسية الجيوب الأنفية للأطفال
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>أما بالنسبة لطرق علاج حساسية الجيوب الأنفية، فتتم تبعا لرأى طلعت بواسطة، تناول جرعات من الأدوية المضادة للحساسية مع تناول جرعات من فيتامين (ج) بصفة دورية والاهتمام بتناول الأطعمة التى تحتوى على هذا الفيتامين مثل البرتقال، الجوافة، الفراولة، وهو ما من شأنه الحد بصورة كبيرة من أعراض حساسية الجيوب الأنفية لدى الأطفال.

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