تحليل سائل البروستاتا الأكثر إحراجا للرجال.. اعرف البدائل

طريقة تحليل سائل البروستاتا

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طرق بديلة لفحص سائل البروستاتا

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أمراض البروستاتا من الأمراض الشائعة بين الرجال فى مختلف الأعمار، ويعد تحليل سائل البروستاتا من الوسائل التشخيصية الضرورية لعلاج أمراض البروستاتا.>عن طريقة سحب عينة سائل البروستاتا، تقول أستاذة دراسة التحاليل الطبية وأمراض الدم بكلية طب قصر العينى الدكتورة تيسير كامل عيادة، إن تحليل سائل البروستاتا يتم بواسطة الفحص الشرجى للرجل، عن طريق إدخال إصبع الطّبيب القائم على سحب العينة فى فتحة الشرج للمريض، والقيام بعمل ما يشبه المساج والضغط على منطقة البروستاتا، بغرض إخراج ما بها من إفرازات، ويعد هذا الفحص ضروريًا لتشخيص بعض أمراض البروستاتا كالتهاب البروستاتا واحتقانها.>الطريقة التى يتم بها سحب سائل البروستاتا قد تمثل إحراجًا لبعض الرجال لذا توضح تيسير طرقًا أقل إحراجًا لإجراء تحليل سائل البروستاتا، وهى:

- يمكن أن يقوم الطبيب المعالج بإجراء هذا الفحص بالعيادة، وإرسال عينة سائل البروستاتا إلى المعمل، فأحيانًا قد يشعر المريض بالإحراج والتوتر من إجراء هذا التحليل داخل المعامل، ويشعر بثقة وطمأنينة أكثر وإحراجًا أقل عند إجرائه بواسطة الطبيب المعالج.

- الطريقة الثانية تبعًا لرأى تيسير يمكن أن يجريها المريض لنفسه دون الاستعانة بالطبيب المعالج أو بطبيب المعمل، حيث يقوم المريض بالتوجه إلى المعمل وأخذ ثلاثة أكواب للعينات ثم يتبع ثلاث خطوات: فى الكوب الأول قم بوضع عينة من البول.

فى الكوب الثانى توضع كمية من السائل المنوى المستخرج بعد عينة البول مباشرة. فى الكوب الثالث يتم وضع عينة من البول، والتى تتم بعد عملية استخراج السائل المنوى مباشرة.

بعد سحب الثلاث عينات يجب أن يتم التوجه فورًا إلى المعمل فى فترة لا تتجاوز 20 دقيقة، حتى يتم الحصول على النتائج السليمة لفحص سائل البروستاتا.