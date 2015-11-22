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مقتل 10 مسلحين من حركة الشباب الصومالية فى غارة لطائرة بدون طيار

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مقتل 10 مسلحين من حركة الشباب الصومالية فى غارة لطائرة بدون طيار مقتل 10 مسلحين من حركة الشباب الصومالية فى غارة لطائرة بدون طيار

قال مصدر صومالى أن طائرة بدون طيار نفذت غارة جوية على قاعدة تابعة لحركة شباب الصومال فى منطقة شابيلى السفلى جنوب البلاد أدت إلى مقتل 10 مسلحين بينهم قادة فى الحركة.

وأوضح المصدر- فى تصريحات لراديو "شابيلى" الصومالى الأحد، أن الطائرة التى نفذت الغارة مجهولة المصدر، واستهدفت مقرًا للحركة أثناء عقد بعض قادتها لاجتماع فى منطقة "بيلادول أمين".

وعلى الرغم من طرد مقاتلى الحركة من العديد من معاقلهم، أن أنهم لا يزالون ينفذون هجمات دامية فى مقديشيو ومناطق أخرى فى الصومال يستهدفون خلالها غالبا قوات الاتحاد الأفريقى ومسئولين حكوميين.
>وتصارع الصومال من أجل استعادة السلام بعد عقود من العنف عقب الإطاحة بمحمد سياد برى عام 1991.
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