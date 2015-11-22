مشادة بين مرشحين فى لجنة دائرة ههيا بالشرقية

وقعت مشاحنة كلامية بين مرشحين من دائرة "ههيا والإبراهيمية" فى الشرقية، داخل لجنة مدرسة طواحين بمركز الإبراهيمية.

وقال مندوبو اللجنة إنه أثناء دخول المرشحين اللجنة لتفقد سير العملية التصويت، وقعت بينهما مشاحنة سيطر القاضى عليها، وطلب منهما مغادرة اللجنة، واستجاب الطرفان.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

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