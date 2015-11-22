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بالصور.. إقبال كثيف بقرى القليوبية وتأخر فتح 4 لجان

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بالصور.. إقبال كثيف بقرى القليوبية وتأخر فتح 4 لجان بالصور.. إقبال كثيف بقرى القليوبية وتأخر فتح 4 لجان
‏تأخرت 4 لجان انتخابية عن فتح باب التصويت ما تسبب فى حالة من الاستياء لدى الناخبين، وسط إقبال كثيف من الناخبين.

وكشف مصدر أن اللجان هى اللجنة رقم 14 بمدرسة المنشأة الكبرى الابتدائية بدائرة كفر شكر، واللجان 3و4 بمدرسة المنطقة الوسطى بقرية الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة، وشهدت الساعة الأولى للتصويت إقبالا نسبيا، ارتفع بشكل ملحوظ فى القرى وخاصة فى قرى المرشحين.

وشهدت المحافظة محاولات من المرشحين وأنصارهم لإخراج الناخبين، حيث يتنافس 281 مرشحًا فرديا على 25 مقعدا فرديا بـ10 دوائر منهم 26 فى دائرة مركز بنها، و22 بدائرة قسم بنها، و12 بكفر شكر، و25 بطوخ، و18 بالقناطر، و27 مرشحا بقليوب، و32 بدائرة قسم أول شبرا، و36 بدائرة قسم ثان شبرا و48 بالخانكة والخصوص والعبور، و29 بشبين القناطر.

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية باشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد على الدوائر الـ 10 بواقع مقعد واحد لدائرتين ومقعدين لدائرتين و3 مقاعد لـ 5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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