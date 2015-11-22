بالصور.. توافد السيدات والمسنيين على اللجان الانتخابية بالعاشر من رمضان

رصدت كاميرا "اليوم السابع" صباح اليوم الأحد، توافد السيدات والمسنين على اللجان الانتخابية بالدائرة الرابعة لمحافظة الشرقية ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48.

ويصل عدد الأصوات فى دائرة قسم ثانى إلى 65 ألفا و58 صوتا، الذكور 42 ألفا و864 صوتا، والسيدات 22 ألفا و221 صوتا وبها 23 لجنة بـ3 مدارس، ففى مدرسة العاشر الثانوية بنين بالمجاورة 38، يصل عدد الأصوات الذكور لـ19 ألفا و725 صوت ذكور، وفى مدرسة عمر بن الخطاب بالمجاورة 55، يصل عدد الأصوات لـ23 ألفا و139 صوتت، أما فى مدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48 وهى مقر انتخاب السيدات بها 22 ألفا و221 صوتا.

وفى دائرة قسم أول 3 مقرات انتخابية يصل عدد الأصوات بها 52 ألفا و982 صوتا بينهم 30 ألفا و821 صوتا للذكور، و22 ألفا و161 إناثا، وأن مقر اللجان الخاصة بانتخاب السيدات مقرها مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة بإجمالى 30 ألفا و821 صوتا.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد جودة رئيس النيابة العامة بالعاشر من رمضان فى تصريحات خاصة لليوم السابع خلال متابعته لعملية التصويت أن هناك 45 لجنة فى العاشر من رمضان بها 45 قاضيا للإشراف على الانتخابات بمعدل قاض لكل، و12 لجنة عامة و33 لجنة فرعية بها 110 ألف صوت ممن لهم حق التصويت، مقسمة إلى 20 لجنة فى دائرة قسم أول بإجمالى 52 ألفا و984 صوتا فى 3 مقرات رئيسية هى مدرسة السادات الثانوية بالمجاورة الخامسة، ومدرسة السلام الابتدائية بالمجاورة 14 فى الكيرهاوس، ومدرسة مبارك كول بالمجاورة 33، أما الـ3 مقرات بدائرة قسم ثانى العاشر، تضم 23 لجنة بإجمالى أصوات 65 ألفا و10 أصوات من الناخبين فى 3 مقرات للجان وهى مدرسة العاشر الثانوية بنين بالمجاورة 38، ومدرسة عثمان بن عفان بالمجاورة 48، ومدرسة عمر بن الخطاب بالمجاورة 55.

يذكر أن دائرة العاشر من رمضان بها 45 لجنة انتخابية مقسمة على 6 مقرات رئيسية، ويتنافس 13 مرشحا على مقعد واحد فردى وهم السيد حسن بكرى رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب رمز الحصان، وعادل السيد محمد رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان رمز المركب الشراعى ومحمود معتمد رمز الشمعة ومحمد حافظ الزاهد رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة رمز الجرار، وحنا بشرى رمز الجرس، وجمال عطوة رمز المدفع ودرويش مصطفى درويش رمز السهم، وسامى عبد العزيز رمز الفنجان، وعلى أحمد على وشهرته الدوكار رمز الفأس ومحمد محمد توفيق رمز الفنار.

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