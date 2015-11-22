بالصور.. الشرطة النسائية توزيع مياه معدنية وشيكولاتة على الناخبين بالشرقية

تفقد الشرطة النسائية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد، أميرة فؤاد، رئيس قسم حقوق الإنسان، والعلاقات الإنسانية بمديرية أمن الشرقية، العديد من اللجان الانتخابية بمدينة الزقازيق، وقامت بتوزيع الشيكولاتة والأقلام والمياه المعدنية على الناخبين.

وقالت العقيد أميرة فؤاد، فى تصريحات صحفية، إن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب واطنى على كل ناخب، وأن الشرطة النسائية موجودة وسط الناخبين على مدار العملية الانتخابية للعمل على مساعدتهم.

يذكر أن عدد المرشحين للانتخابات على مستوى المحافظة بلغ 328 مرشحا، كما بلغ عدد الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا يدلون بأصواتهم في 13 لجنة عامة تضم 1039 مقرا انتخابيا و1843 صندوقا انتخابيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تسفر الانتخابات عن فوز 30 مرشحا بمقاعد المحافظة في البرلمان على مستوى الفردي و7 على مستوى القائمة التي تضم 15 مرشح.

يبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

>يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر"منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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