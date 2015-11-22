سامى أبو زهرى: دهس الفتاة الفلسطينية جريمة حرب

قال المتحدث الرسمى باسم حركة حماس، سامى أبو زهرى، بأن دهس الفتاة الفلسطينية وقتلها عند حاجز حوّارة بنابلس على يد أحد قادة المستوطنين بتشجيع من حكومة نتنياهو يمثل جريمة حرب خطيرة، وهذه الجرائم لن تدفع شعبنا إلا إلى الاستمرار فى انتفاضته للدفاع عن نفسه، وتطويرها بكل الوسائل الممكنة.

وقال أبو زهرى، فى بيان صحفى، الأحد، إن حركة حماس تتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بالصمت والتستر على جرائم الحرب الإسرائيلية، وعدم القيام بأى خطوات لوقف إرهاب الدولة الإسرائيلى، وعليه تحمل مسئولياته واحترام القانون الدولى.