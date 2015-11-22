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الجمعة.. جوزيف عطية يحيي البرايم السابع من «ستار أكاديمي» على «سي بي سي»

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الجمعة.. جوزيف عطية يحيي البرايم السابع من «ستار أكاديمي» على «سي بي سي» الجمعة.. جوزيف عطية يحيي البرايم السابع من «ستار أكاديمي» على «سي بي سي»

جوزيف عطية

كتبت – إنجي لطفي

يحيي المطرب اللبناني جوزيف عطية، البرايم السابع من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي” في موسمه الحادي عشر، المذاع على فضائية “سي بي سي”، وذلك يوم الجمعة المقبلة، في تمام التاسعة مساءً.

جوزيف عطية هو أحد نجوم البرنامج السابقين، حيث انطلق من “ستار أكاديمي”، في موسمه الثالث وانتزع الصدارة من كل منافسيه ليصبح اليوم واحدًا من أبرز نجوم الساحة الغنائية اللبنانية والعربية، يعد أول لبناني يحصل على اللقب.

ومن المنتظر أن يقدم عطية خلال الحفل أغنيتين بمشاركة الطلاب، وأغنية منفردًا، من ألبومه الأخير “حب ومكتر”، الذي حصل على نسبة استماع ومشاهدة واسعة خلال الفترة الماضية.

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