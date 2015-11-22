مدرب الزمالك – عرض ' اسم المدرب الذي كان مرشحا لقيادة الأهلي ' لخلافة فيريرا

عرض وكلاء مدربين ولاعبين اسم المدير الفني البرازيلي ماركوس باكيتا على نادي الزمالك لخلافة البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

فيريرا قرر فسخ عقده مع الزمالك، ليرحل عن القلعة البيضاء ويقرر مجلس الإدارة التعاقد مع أجنبي أخر لخلافته بحسب تصريحات عضوه أحمد مرتضى منصور.

وفي اليوم التالي لرحيل فيريرا بدأت السير الذاتية في الوصول لمجلس إدارة القلعة البيضاء، ولأحمد مرتضى الذي قال عبر برنامج مع شوبير أنه مكلف بهذا الملف حاليا.

وجاء ترشيح ماركوس باكيتا متزامنا مع تصريح أحمد مرتضى بأنه بشكل شخصي يميل للمدرسة البرازيلية.

مرشح الأهلي

باكيتا كان من ضمن المرشحين لتدريب الأهلي قبل أن يستقر النادي الأحمر في النهاية على المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وعمل باكيتا طويلا في الوطن العربي إذ قاد الهلال ومنه تولى مسؤولية المنتخب السعودي.

كما عمل في قطر مع الغرافة والريان، وتولى مسؤولية منتخب ليبيا حتى 2012.

جويل سانتانا

كذلك تم ترشيح اسم المدير الفني البرازيلي جويل سانتانا صاحب الـ66 عاما.

سانتانا عمل في 33 محطة مختلفة، أبرزها منتخب جنوب إفريقيا وأندية فلامينجو وفلومينينزي.