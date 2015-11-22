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مدرب الزمالك - شحاتة وطولان مرشحان.. و3 أسماء مطروحة للمدرب العام

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مدرب الزمالك - شحاتة وطولان مرشحان.. و3 أسماء مطروحة للمدرب العام مدرب الزمالك - شحاتة وطولان مرشحان.. و3 أسماء مطروحة للمدرب العام

حدد رحاب أبو رجيلة عضو إدارة الزمالك خطوات تحرك ناديه لتعيين جهاز فني جديد بعد رحيل المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا وجهازه المعاون.

وأعلن جوزفالدو فيريرا عن رحيله من الزمالك بعدما تأخر النادي في الرد عليه، بشأن طلبه في الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وأكد أبو رجيلة في تصريحات إذاعية لـ"راديو 9090" أن الأغلبية داخل مجلس إدارة النادي هو الاتجاه للتعاقد مع مدير فني أجنبي.

واستدرك "ولكن نريد أولاً حسم مصير المدرب العام والجهاز المعاون، حتى لا نقوم بتعيين أحد ثم نفاجأ بأن المدرب الأجنبي الجديد سيأتي بمساعده".

وأضاف "حسن شحاتة وحلمي طولان وطارق يحيى مرشحين دائمين لتدريب الزمالك، فالأمر لا يحتاج لاجتهادات".

وتابع "أما المدرب العام فهناك أسماء مرشحة مثل سامي الشيشيني وعبد الحليم علي وطارق مصطفى".

واختتم عضو الزمالك "سنعقد جلسة يوم الثلاثاء أو الأربعاء، لحسم الأمر، ودراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب".

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