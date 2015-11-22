بالصور.. انتظام التصويت فى لجان الانتخابات بالغربية وسط تعزيزات أمنية

انتظمت عملية التصويت داخل لجان الانتخابات بالغربية، وتوافد الناخبون فى صفوف أمام اللجان وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

وشهدت بعض اللجان تأخرا فى المواعيد الرسمية بسبب تأخر القضاة أو معاونيهم، مما أثار حالة من الغضب لدى المرشحين، وفور وصول القضاة انتظمت عمليات التصويت رسميا، وسط إقبال محدود فى المدن وكثيف فى القرى.

يذكر أن من لهم حق التصويت فى نطاق دوائر المحافظة يبلغ 3 ملايين و129ألفا و134 ناخبا، ومن لهم حق التصويت من الذكور مليون و550 ألفا و188، والإناث مليون و578 ألفا و946،موزعين على 9 دوائر انتخابية.

ويبلغ عدد اللجان التى سيتم التصويت بداخلها 1417 لجنة داخل 702 مركز انتخابى ومخصص لها 24 نائبًا فردى، و7 نواب بالقائمة ليصل عدد النواب الممثلين عن محافظة الغربية إلى 31 نائبًا.

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