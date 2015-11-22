بالصور.. فى الساعات الأولى من انطلاق ماراثون الانتخابات.. كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد فى المحافظات.. مسنة بالقليوبية: "بنتخب عشان مصر تبقى أحسن".. وعجوز: السيسي سيعيد بلدنا لقمة مجدها

شهدت انتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الثانية إقبالاً كبيراً من الناخبين، خاصة كبار السن والسيدات الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الأخير لخارطة الطريق.

ففى القليوبية رصد "اليوم السابع" أول عجوز أصر على الإدلاء بصوته فى لجنة رقم 33 بمدرسة سنهرة الابتدائية بقرية سنهرة بطوخ، مؤكدا أن صوته أمانة، وأنه أدى صلاة الفجر وقرأ صورة يس وتوجه إلى مقر لجنته لانتظار فتحها والإدلاء بصوته.

وأضاف العجوز، عندى 80 سنة وجاى أنتخب فى مجلس النواب علشان لسه عندى أمل كبير فى مصر وأخلى الشباب الكسلان ينزل يشارك قائلا، "السيسي سيعيد مصر إلى سيرتها الأولى وستعود لقمة مجدها".

فيما أكدت سيدة مسنة من أمام مدرسة مجمع القناطر الخيرية أنها شاركت فى الانتخابات من أجل السيسى وعلشان مصر تبقى أحسن ووجهت رسالة للشباب بضرورة النزول والمشاركة الإيجابية.

يذكر أن المقار الانتخابية المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم بالقليوبية على مستوى المحافظة يبلغ 10 لجان و546 مركزًا انتخابيًا و1248 لجنة فرعية موزعة على 546 مدرسة، و15 معهدًا أزهريًا

كما يبلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات البرلمانية 2 مليون و848 ألفًا و665 ناخبًا وفق آخر إحصاء للمواطنين ممن تجاوزا سن الـ18 عامًا ويحق لهم التصويت

وفى الغربية تصدر كبار السن المشهد الانتخابى، فى الساعات الأولى من بدء عملية التصويت بلجان مدينة المحلة، وحرص كبار السن على الحضور مبكرًا للإدلاء بأصواتهم واصطحبوا أبناءهم لمساعدتهم فى الدخول للجان.

كما شارك كبار السن بشمال سيناء فى الانتخابات بشكل كبير، وتوافدوا على لجان التصويت منذ الصباح الباكر ، خاصة فى لجان العريش.

ويبلغ عدد الناخبين بالغربية 3 ملايين و129 ألفا و134 يصوتون فى 1417 لجنة فرعية بإشراف 702 مركز انتخابى موزعين على 9 دوائر لاختيار 24 نائبا من بين 260 متنافسا "فردى" إضافة إلى اختيار 7 نواب "قائمة" وتقسم مقاعد المحافظة بواقع 2 فى 3 دوائر و3 مقاعد فى الـ 6 دوائر الأخرى.

وفى كفر الشيخ توافد الناخبون على مقار الانتخابات بمدن وقرى المحافظة، فى حين عزف الشباب عن المشاركة فى الساعات الأولى باليوم الأول للإدلاء بأصواتهم .

ويدلى 2028433 ناخبا وناخبة فى قرى ومدن كفر الشيخ بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد فى 958لجنة انتخابية لاختيار 16 مرشحاً من بين 199 مرشحاً من بينهم سيدتين فى 8 دوائر انتخابية واختيار قائمة من أربع قوائم تضم 4 مرشحين.

كما تصدر كبار السن المشهد فى اللحظات الأولى من فتح لجان دائرة الويلى والضاهر، مثلما حدث فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وشهدت لجان مدرسة مصطفى كامل حضور ناخب ضرير للإدلاء بصوته، مما دفع رئيس اللجنة المستشار أشرف صلاح لمساعدته على الإدلاء بصوته.

وفى المرج شارك عدد من كبار السن فى التصويت بالانتخابات بمعظم مدارس منطقة المرج. وشهد محيط مدارس منطقة المرج القديمة تعزيزات أمنية مكثفة من قبل رجال القوات المسلحة وأفراد الشرطة، لتأمين اللجان والقضاة والناخبين معا.

وفى الزمالك توافد العشرات من كبار السن للإدلاء بأصواتهم بالمرحلة الثانية للانتخابات بمدرسة الزمالك القومية المشتركة، بدائرة بولاق والزمالك، بالتزامن مع فتح اللجان للتصويت.

ووفرت قوات الأمن المكلفة بتأمين المقر الانتخابى بمدرسة الزمالك القومية المشتركة مقاعد لكبار السن للانتظار لحين بدء التصويت.

وفى سياق متصل، أغلقت قوات الأمن الشوارع المحيطة بمقر مدرسة الزمالك القومية المشتركة، بالحواجز الحديدية، لمنع مرور السيارات، فيما قام عدد من عمال النظافة بتنظيف محيط المدرسة وتهيئة المقر الانتخابى.

وشهدت معظم اللجان الانتخابية بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة إقبالا متزايدا من قبل الناخبات، وخاصة من كبار السن وسط تكثيف أمنى من قبل القوات المسلحة والشرطة المسئولة عن تأمين سير العملية الانتخابية.

فيما حرصت إحدى السيدات الناخبات أثناء تواجد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بمدرسة مصر الجديدة النموذجية للإدلاء بصوته، على عرض شكواها على رئيس الوزراء قائلة "والنبى اهتم بالمعاشات شوية يا ريس.. ومبسوطة إنى شفتك".

وأدلت السيدة نادية صادق بصوتها فى صندوق الاقتراع بلجنة 54 بمدرسة قصر الدوبارة عن دائرة قصر النيل، وسط مشاركة عدد من السيدات من أهالى جاردن سيتى والمناطق المحيطة التابعة للدائرة.

وقالت صاحبة الـ60 عامًا، "أنا كفيفة وحرصت على المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وأنا نزلت مخصوص علشان خاطر مصر وعلشان عيون السيسى".

>وأكدت "نادية" أن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية "واجب وطنى لازم كل الناس تشارك فيه"، مضيفة، "نفسى أقابل السيسى".

ويتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين، تتنافس بقطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر" منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

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