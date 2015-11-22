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بالصور.. أوباما: الغارات الروسية فى سوريا ساعدت تنظيم داعش

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بالصور.. أوباما: الغارات الروسية فى سوريا ساعدت تنظيم داعش بالصور.. أوباما: الغارات الروسية فى سوريا ساعدت تنظيم داعش
قال الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، إن غارات روسيا ساعدت تنظيم داعش، مطالبًا موسكو بتركيز ضرباتها الجوية ضد التنظيم الإرهابى.

وأوضح أوباما فى كلمة له من ماليزيا بقمة دول آسيا: "لسنا خائفين من أن تهزمنا داعش وسنواجه تهديد الإرهاب بكل حسم، ونراجع بشكل دورى استراتيجيتنا فى قتالهم، ونبذل جهدًا استخباراتيًا لمواجهة أى هجوم محتمل".

وأوضح الرئيس الأمريكى، أن الإرهابيين لا يستطيعون إلحاق الهزيمة فى الجبهات فيحاولون الترويع بعمليات مثل استهداف الفنادق، مؤكدًا أن واشنطن لا يمكنها أن تكون بحرب ضد دين معين.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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