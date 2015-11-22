التليجراف: بريطانيا تستعد لقصف داعش فى سوريا قبل أعياد الميلاد

يستعد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، لإعلان "استراتيجيته الشاملة" لهزيمة تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا خلال أيام، مع سعيه للبدء فى توجيه ضربات جوية للتنظيم فى سوريا عبر مقاتلات التورنادو قبل أعياد الميلاد، طبقا لصحيفة التليجراف.

ويتوجه كاميرون إلى باريس يوم غد الاثنين للقاء الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند لاجراء محادثات حول الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والقضاء على تنظيم داعش.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخزانة جورج أوزبورن سيكشف فى وقت لاحق اليوم عن خطط لشراء 138 مقاتلة جديدة بتكلفة 12 مليار استرلينى لتعزيز استراتيجية الحكومة فى حربها ضد الإرهاب.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "ذى صنداى تايمز" اليوم الأحد أن كاميرون سيشن هجوما نهائيا لكسب التأييد لضربات جوية ضد داعش فى سوريا هذا الأسبوع مع احتمال أن تبدأ الغارات الأولى للطائرات البريطانية خلال الأسبوعين القادمين.

وأوضحت الصحيفة أن تفاصيل خطة كاميرون للإسراع لكسب تأييد أعضاء البرلمان نحو دعم عمل عسكرى فى سوريا ظهر مع حالة الطوارئ فى بروكسل بعد تحذيرات من عمليات قتل فى شوارع بروكسل على غرار ما تم فى باريس.

وتقول مصادر رفيعة فى داوننج ستريت مقر "رئاسة الوزراء" أن كاميرون سيكشف النقاب عن خطة من سبع نقاط فى ورقة تنشر نهاية هذا الأسبوع، بما فى ذلك خطة لمستقبل سوريا.

ويقول رئيس الوزراء ردا على لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، التى تعارض قصف سوريا، أن بريطانيا تمتلك أكثر الأسلحة "دقة" لقتل الإرهابيين، محذرا من أن على بريطانيا أن تبدو "حليفا جيدا" لفرنسا وللولايات المتحدة إذا رغبت فى أن يتم النظر لها بجدية فى المنطقة.

>