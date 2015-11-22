رئيس الحكومة اليمنية يصل إلى مأرب ويلتقى قيادات عسكرية وأمنية

>وتعد هذه المرة الأولى التى يصل فيها رئيس الحكومة إلى محافظة مأرب، منذ تحريرها من قبضة الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح مطلع الشهر الماضي.

ويأتى وصول رئيس الحكومة للمحافظة، فى الوقت الذى تشهد به جبهة "صرواح" غرب مأرب، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة مدعومة بقوات التحالف العربى من جهة، وقوات الحوثى وصالح من جهة أخرى.

وتعتبر مديرية صرواح، آخر المديريات التى ما تزال فى قبضة الحوثيين وقوات صالح بمحافظة مأرب.

يذكر أن رئيس الوزراء قد أعلن الأسبوع الماضي، عودة الحكومة بكامل أعضائها إلى ارض الوطن بعد وصوله إلى جزيرة سقطرى، وتوجه بعدها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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