العراق يصنع عجلة مدرعة للاستخدامات العسكرية لمواجهة داعش

صرح وزير الصناعة العراقى المهندس محمد صاحب الدراجى اليوم الأحد بأن الملاكات الهندسية والفنية فى شركة ابن ماجد العامة احدى شركات الوزارة تمكنت من تصنيع عجلة مدرعة مسيرة عن بعد لتكون فى خدمة الجيش العراقى والحشد الشعبى فى القتال ضد تنظيم ( داعش) .

وقال الدراجى ، فى تصريح صحفى اليوم إن "هذه العجلة يمكن استخدامها فى مجالات الرصد والمراقبة فى الأرض الحرام والمناطق القريبة جدا من العدو اضافة الى إمكانية استخدامها لأغراض معالجة العبوات الناسفة فضلا عن استخدامها لأغراض صد وتدمير العجلات المفخخة عن بعد" .

وأضاف أن "وزارة الصناعة كرست كافة امكانياتها فى مجال التصنيع الحربى و اعادة تأهيل المصانع فى ظل صعوبات عدة ابرزها الوضع الاقتصادى الراهن للبلد وأن الوزارة تمتلك كفاءات علمية تؤهلها للبدء بإعادة تأهيل المنشآت والمعامل عبر هيئة التصنيع الحربى التى تحتوى العديد من المهندسين والفنيين والعمال المؤهلين للعمل بهذا المجال" .

>