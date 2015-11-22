بالفيديو ...عروس مصريه تفاجىء عريسها فى حفل الزفاف بمفاجأه غير متوقعه تجعله يخجل كثيرا

حفلات الزفاف والأعراس مليئه بكل ما هو غريب وغير متوقع خاصة الحفلات الخاصه بالكثير من الشباب والفتيات لهذا الجيل الذين دائما ان يظهرون بطريقه غير متوقعه وفريده من نوعها ويحضرون العديد من المفاجآت الجديده وتكون تلك المبادره فى معظم الأوقات من العريس لأن العروسه تكون خجله فى معظم الأوقات بقاعة الفرح ولا تستطيع عمل الكثير , أما الشباب فيحبون دائما الظهور بطريقه متميزه ومفاجأة العروسه بطريقه لاتستطيع نسيانها ابدا وقد شاهدنا الكثير عبر مواقع التواصل الأجتماعى من فديوهات الأفراح المختلفه التى تظهر طرق مختلفه ورومانسيه من قبل العرسان لمفاجأة العروس فى حفل الزفاف امام الجميع .

أما فيديو اليوم فهو مختلف تماما حيث الحادث فى هذا الحفل وهذا الفرح المصرى لابسيط هو عكس جميع الافراح الاخرى فتلك المره أحبت العروس أن تقوم هى بمفاجأة العريس بطريقه رومانسيه امام الجميع تجعله يقف خجلا حيث عبرت له عن مشاعرها وما تشعر به تجاهه امام الجميع حيث أخذت المايك وتحدثت امام الجميع عن حبها له ووجهت له رساله قويه شاهد بالفيديو .

شبكةعيونالإخبارية

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