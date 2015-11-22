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شبكة قنوات دبي تطلق برنامج خاص بأسبوع الابتكار

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شبكة قنوات دبي تطلق برنامج خاص بأسبوع الابتكار شبكة قنوات دبي تطلق برنامج خاص بأسبوع الابتكار

‏‫في إطار مشاركتها الفاعله بأسبوع الإمارات للابتكار أعلنت قنوات دبي عن إطلاقها برنامج خاص بأسبوع الإمارات للابتكار يحمل عنوان (ملتقى الابتكار) يبث يومياً ابتداء من الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، من تقديم حامد بن كرم وأمل سالم وعلي إبراهيم، يقوم بتغطية ومواكبة كافة الفعاليات والأحداث على مدار هذا الأسبوع، بالإضافة إلى استضافة المسؤولين وصناع القرار وأصحاب المبادرات الخلاقة التي سيتم إطلاقها وتسليط الضوء عليها في هذا المجال، كما سيقوم كل من برنامج (البث المباشر) و (دبي هذا الصباح) على قناة دبي الأولى بمواكبة أسبوع الإمارات للابتكار من خلال شبكة المراسلين على امتداد الدولة لتقديم مجموعة اللقاءات والتغطيات بطريقة جديدة ومبتكرة للمرة الأولى.


> وأعلنت إدارة المحتوى في شبكة قنوات دبي، عن تأسيس قسم خاص لأرشفة المواد التلفزيونية وتحويلها بالكامل إلى أشرطة رقمية، كما تمكنت الشبكة من تحويل كافة الملفات الإذاعية القديمة إلى صيغة  MP3
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