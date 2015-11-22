«كهرباء دبي» تصوغ مفاهيم جديدة للابتكار والإبداع

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من المبادرات النوعية بهدف تعزيز الابتكار بجميع أشكاله ورفع قدرات الموظفين بما يخدم هذا النهج، والمشاركة في مختلف جوائز الابتكار التي تنظم على مستوى الإمارة والدولة والعالم، وأضافت الهيئة نهج «الابتكار» إلى رؤيتها الاستراتيجية لتصبح رؤيتها الجديدة «مؤسسة مستدامة مبتكِرة على مستوى عالمي»، حيث تم اعتماد الرؤية الجديدة خلال ورشة عمل تفاعلية نظمتها الهيئة لمناقشة استراتيجيتها للعام 2021.

يقول سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: تخطو الهيئة خطوات واثقة في تعزيز اعتمادها على الحلول الإبداعية والمبتكرة في كل نطاقات عملها انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم، و«استراتيجية دبي للابتكار» التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف جعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم، وجهودها لدفع عجلة الابتكار والإبداع في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة والنظيفة، والمياه.

ركائز

ويضيف: دأبت الهيئة منذ تأسيسها على اعتماد الابتكار كدعامة أساسية وقيمة مؤسسية مهمة، وهي تتبنى استراتيجية متكاملة لتحفيز وتطبيق الأفكار والمقترحات الإبداعية في مختلف مجالات الطاقة والمياه، منوهاً بأن الهيئة تعتمد على استراتيجية الإبداع كسياسة ومنهاج عمل في جميع عمليات التخطيط الاستراتيجي، وتحرص على الاستفادة من مجموعة من المعلومات والأفكار والاقتراحات الإبداعية في سياق التخطيط والتطبيق الاستراتيجي لخططها ومبادراتها المستقاة من مصادر عدة أهمها الدراسات والمراجعات والاقتراحات الداخلية والخارجية وأفضل الممارسات.

ويتابع: إن الهدف هو تحفيز طاقات الموظفين وفتح المجال أمامهم لطرح الأفكار الجديدة المبتكرة لتطوير الأداء وتحقيق أفضل النتائج، وترسيخ ونشر ثقافة الإبداع والابتكار كممارسة قياسية ضمن مستويات العمل كافة، ما يساهم في تطوير الخدمات وتحسين الكفاءة والأداء، بما يساهم في تحقيق خطة دبي الاستراتيجية 2021 بأن تكون حكومة دبي سباقة ومبدعة في تلبية حاجات الفرد والمجتمع.

مركز للبحوث والتطوير

نفَّذت الهيئة مبادرات مبتكرة بينها: تدشين مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، المشروع الأبرز في المنطقة، والذي يضم مركزاً للبحوث والتطوير بهدف تطوير أبحاث الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والتقنيات والابتكارات والتعليم في مجال الطاقة المتجددة، وفي هذا الصدد يوضح الطاير أن حماية الموارد الطبيعية والبيئية.

وتعزيز المركز التنافسي في الأسواق العالمية، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيات والمنتجات الخضراء سيعزز مسيرة توجه دبي نحو الاقتصاد الأخضر، وتم إنشاء مركز الإبداع والأبحاث في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بهدف تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيات والممارسات في مجالات العلوم والهندسة، ونقل المعارف والابتكارات والتعليم في مجال الطاقة المتجددة.

ترسيخ للإبداع

يشير الطاير إلى أن تخصيص أسبوع إماراتي للابتكار من 22-28 نوفمبر يعد حافزاً لطاقات المبدعين في مختلف قطاعات الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، وهذا الأسبوع يعد فرصة لاستعراض ما وصلت إليه الهيئة وبقية الهيئات الحكومية في الدولة في مجال الابتكار، وتطوير القدرات الإبداعية والابتكارية في مواردها البشرية، وزيادة التنافسية بين القطاعين الحكومي والخاص في سبيل تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار.

ويضيف المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في الهيئة أن الابتكار أولوية لتطوير الخدمات والمبادرات الحكومية وأساس لتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل في مختلف المجالات والقطاعات. كما أنه تعزيز لمكانة الهيئة الريادية وتحقيق رؤيتها في أن تصبح مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.

دعم الأيتام

أرسلت هيئة كهرباء ومياه دبي 20 طالباً وطالبة إلى سنغافورة ضمن برنامج «رواد» لدعم الأيتام في مجال الإبداع والابتكار، وذلك تماشياً مع مبادرة «الإمارات لصلة الأيتام والقصّر» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وامتدت الرحلة لمدة 6 أيام، وكان الهدف إتمام المرحلة الثانية من برنامج «رواد» لدعم الأيتام في مجال الإبداع والابتكار الذي أطلقته الهيئة أخيراً بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، ومؤسسة «إنجاز الإمارات».

وتمّكن طلاب المرحلة الثانية من برنامج «رواد» من الاطلاع على برامج عالمية والاستفادة من الخبرات المجتمعية العالمية، إضافة إلى التدريب الميداني والتطبيق العملي لما تعلموه خلال المرحلة الأولى من البرنامج، ليساهموا، بعد عودتهم، وبعد إتمام المرحلة الثالثة من البرنامج في الهيئة، في خدمة مجتمعهم عبر مشاريع وأفكار إبداعية ومبتكرة. وأخذت الهيئة على عاتقها الوصول بالتزامها تجاه المجتمع إلى أعلى المستويات، حيث حققت الهيئة نسبة رضا مجتمعي وصلت إلى 87% العام الماضي مقارنة بنسبة 82% في عام 2013.

احتضان الموهوبين

وقَّعت الهيئة اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الإمارات للموهوبين تقضي برعاية الموهوبين من الأطفال والشباب الإماراتيين في المجالات العلمية، بما يدعم الابتكار والإبداع في الدولة، ونظمت الهيئة في هذا السياق ورشة عمل تحت عنوان «صناع الابتكار» شارك فيها عدد من الموهوبين والمبتكرين في الدولة، بالتعاون مع الجمعية، وتم تقسيم الموهوبين خلال ورشة العمل إلى مجموعات لمناقشة خمسة موضوعات تتعلق بمجالات عمل الهيئة هي «الطاقة الشمسية»، و«الشبكات الذكية»، و«المنزل الذكي»، و«المواصلات الذكية»، إضافة إلى «تحلية المياه».

ويؤكد المهندس وليد سلمان أن مثل هذه الحملات التي تنظمها الهيئة على المستوى المؤسسي والمجتمعي تعد رافداً مهماً لخطة دبي 2021 والتي تتمحور حول ست غايات رئيسية هي: موطن لأفراد مبدعين وممكنين ملؤهم الفخر والسعادة، مجتمع متلاحم ومتماسك، المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين، مدينة ذكية ومستدامة، محور رئيسي في الاقتصاد العالمي، حكومة رائدة ومتميزة.

تاريخ حافل

وقعّت هيئة كهرباء ومياه دبي مذكرة تفاهم في مارس الماضي مع جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بهدف تعزيز تبادل الخبرات الفنية والإدارية والاستشارية، وأفضل الممارسات بين المؤسستين. وتهدف الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، إلى الاستفادة من تجارب الطرفين، في عمليات تحكيم الجوائز ووضع المعايير والأدلة التفسيرية ذات الصلة بأعمال الطرفين.

كما رعت الهيئة القمة الحكومية الثالثة، التي عقدت في فبراير الماضي تحت عنوان «استشراف حكومات المستقبل» برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وركزت القمة على مجموعة من المواضيع تتلخص في استشراف حكومات المستقبل والارتقاء بأداء خدماتها من خلال الابتكار الحكومي.

تبني منهجية للابتكار في العمليات التشغيلية حقق نتائج متميزة

ساهمت منهجية الابتكار التي تتبناها الهيئة في جميع عملياتها التشغيلية في تحقيقها نتائجَ تفوق مثيلاتها من مؤسسات القطاع الخاص، تفوقت بها على أفضل عشر مؤسسات أوروبية وأميركية في فئتها من حيث الكفاءة والتوافرية والاعتمادية، وتمكنت من خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 9% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية لتحقق بذلك معدلات عالمية رائدة على صعيد خفض الفاقد المائي. وبلغت نسبة التطور في كفاءة الإنتاج 20% بين عامي 2006، و2011.

وساهمت إنجازات الهيئة في حصول الإمارات على المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة الرابعة عالمياً من حيث سهولة الحصول على الطاقة في تقرير البنك الدولي «ممارسة أنشطة الأعمال».

الموارد التقنية

وتطبق هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية الإبداع والابتكار في الموارد التقنية، وتبنت الهيئة خطة عمل نحو التحول إلى حكومة ذكية، وتأسيس بنية تحتية ذكية فعّالة، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية المبتكرة على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية وشفافية تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين.

وفازت الهيئة بجائزة الفئة الرئيسية لجائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول - في جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وبالمركز الأول عن فئة أفضل بوابة إلكترونية حكومية وجائزة فئة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية في الدورة الثالثة لجائزة ومعرض ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما فازت الهيئة في مسابقة جائزة درع الحكومة الإلكترونية العربية، المنظمة من قبل «المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية وأكاديمية جوائز الإنترنت في المنطقة العربية»، وحصلت على «جائزة الإبداع التقني عن فئة مواقع الهيئات الحكومية والمؤسسات الرسمية» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقول الطاير: انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الهادفة إلى جعل دبي أذكى مدينة، نجري تحولاً شاملاً لكل خدماتنا إلى أنظمة إلكترونية ذكية توفر الوقت والجهد على المتعاملين.

فعلى سبيل المثال، أطلقت الهيئة أخيراً تطبيقاً مخصصاً للهواتف الذكية يمّكن متعامل الهيئة من متابعة مراحل تركيب الألواح الضوئية على سطح منزله أو المبنى الذي يعمل فيه، كجزء من إحدى مبادراتنا الخاصة بربط الطاقة الشمسية في المنازل والمباني والتي تحمل عنوان «شمس دبي».

ويتميز موقع الهيئة الإلكتروني بسهولة الاستخدام والتصفح، كما أنه يتميز بباقة الخدمات الحياتية (life-events) والتي تتسم بارتباطها الكبير بالاحتياجات والمتطلبات اليومية للمتعاملين، ويوفر الموقع الإلكتروني فرصة لرفع الكفاءة في تقديم الخدمات والانطلاق إلى مستويات متقدمة من خلال التكامل وتحويل المجموعة المتجانسة من الخدمات المشتركة إلى باقة واحدة متكاملة؛ فقد قسمت الباقات الحياتية المقدمة لخمس فئات تضمنت، «أرغب في»، «أنا»، «أخبار وفعاليات»، «عن الهيئة»، «والمبادرات الذكية».

وضمن مبادرة الحكومة الذكية جاء تطبيق الموقع الإلكتروني (ديوا.إمارات)، ليقدم تجربة متميزة للمتعاملين من خلال تقديم خدمات الهيئة عبر الهواتف والأجهزة الذكية.

الإبداع نهج

يعتبر الابتكار ممارسة يومية ونهجاً ثابتاً في هيئة كهرباء ومياه دبي. فالهيئة تسخر الإبداع لتحقيق التميز في عملها اليومي والارتقاء بالأداء والكفاءة والخدمات إلى أعلى المستويات وذلك تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقديم خدمات حكومية نوعية ومبتكرة تحقق سعادة المتعاملين. وتتبنى الهيئة أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالات الابتكار على صعيدي البيئة والاستدامة.

قيادة ملهمة

توجت جهود الابتكار في الهيئة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جلسة العصف الذهني التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي لموظفيها بداية هذا العام لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في صياغة وإقرار وتنفيذ سياسات وقرارات الهيئة والتعرف إلى أفكارهم وملاحظاتهم التي تسهم بشكل إيجابي في تطوير أداء وعمل الهيئة.

واطلع سموه على فحوى وآلية النقاش للموضوعات المطروحة أمام المشاركين في ورش العمل الخمس التي تناقش مواضيع الاستدامة والمدينة الذكية والإبداع في خدمة المتعاملين والسعادة والبحث والتطوير والابتكار.