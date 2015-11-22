الإمارات تدين الهجوم الإرهابي المسلح في مالي

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي المسلح في بامكو عاصمة جمهورية مالي الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم موقف دولة الإمارات الثابت الذي ينبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله مهما كانت دوافعه ومبرراته والجهة التي تقف وراءه.

وطالب البيان بتكثيف وتضافر جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث آفة الإرهاب الخطيرة التي تتناقض مع القيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

وأكدت الخارجية عن تضامنها الكامل مع جمهورية مالي في مواجهة الإرهاب..معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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