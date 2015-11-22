صور| إقبال محدود بلجان المرحلة الثانية في بورسعيد

رصدت الجولة الميدانية، التي قامت بها وكالة “ONA”، إقبال محدود في معظم لجان بورسعيد، حيث بدت لجان ” دارة الشرق “، هادئة، بينما زاد الإقبال مبكرًا في دائرة ” العرب – الضواحي – ودائرة الزهور – و المنماخ ” .

ويذكر أن لم تتلق اللجنة المشرفة على الانتخابات، أية شكاوى من المرشحين حتى الآن، فيما قامت دوريات من الشرطة و القوات المساحة بالمرور على اللجان، لتوفير الحماية للمواكنين .

ويدلي المصريون بأصواتهم في عدد 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية – المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.

> وكانت قد بدأ أمس ” السبت “، التصويت بالمرحلة الثانية للمصريين المقيمين في الخارج، والمقرر استمراره إلى اليوم .

المراسل : جمال نوفل