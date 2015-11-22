أخبار عاجلة

إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور| إقبال محدود بلجان المرحلة الثانية في بورسعيد

Google+ Print
صور| إقبال محدود بلجان المرحلة الثانية في بورسعيد صور| إقبال محدود بلجان المرحلة الثانية في بورسعيد

إحدى لجان بورسعيد

رصدت الجولة الميدانية، التي قامت بها وكالة “ONA”، إقبال محدود في معظم  لجان بورسعيد، حيث بدت لجان ” دارة الشرق “، هادئة، بينما زاد الإقبال مبكرًا في دائرة ” العرب – الضواحي – ودائرة الزهور – و المنماخ ” .

ويذكر أن لم تتلق اللجنة المشرفة على الانتخابات، أية شكاوى من المرشحين حتى الآن، فيما قامت دوريات من الشرطة و القوات المساحة بالمرور على اللجان، لتوفير الحماية للمواكنين .

ويدلي المصريون بأصواتهم في عدد 13 محافظة هي:” القاهرة – القليوبية –  المنوفية – الدقهلية – الغربية – الشرقية – دمياط – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – وكفر الشيخ “، في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، والتي يتنافس فيها عدد 2894 مرشحًا على النظام الفردي، من بينهم 887 مرشحًا حزبيًا، و 195 على القوائم المطلقة.
> وكانت قد بدأ أمس ” السبت “، التصويت بالمرحلة الثانية للمصريين المقيمين في الخارج، والمقرر استمراره إلى اليوم .

المراسل : جمال نوفل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا