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ميناء الإسكندرية يستقبل 72 ألف طن مواد بترولية و63 ألف طن قمح

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ميناء الإسكندرية يستقبل 72 ألف طن مواد بترولية و63 ألف طن قمح ميناء الإسكندرية يستقبل 72 ألف طن مواد بترولية و63 ألف طن قمح
وصل ميناء الإسكندرية، اليوم ، 39 ألف طن بوتاجاز، قادمة على متن السفينة الجزائرية epic barbados، و33 ألف طن بنزين قادمة على متن السفينة اليونانية kriti، بالإضافة إلى wadi alkaram وعلى متنها 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، ليصل مخزون الغلال بميناء الإسكندرية إلى 983 ألف طن.

وقال اللواء بحري فتحي طه، القائم بأعمال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية،فى بيان اليوم إن حركة الميناء تسير بصورة طبيعية، حيث غادر الميناء 9 سفت ووصلت 9 سفن وتراكم على الأرصفة 30 سفينه، وخلال الـ24 ساعة الماضية تم دخول وخروج 8 الاف شاحنه من وإلى الميناء.

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