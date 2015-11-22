مديرية الصحة بالدقهلية: الانتخابات تمر بشكل هادئ ولا توجد أى شكاوى

وأكدت المديرية أنه تم تشكيل فريق إدارة الأزمة بالمديرية برئاسة الدكتور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية و وكيلي المديرية.
وتم عرض خطة العمل و تحديد مهام الفريق علما ً بأن الفريق في حالة انعقاد دائم حتى نهاية المرحلة الثانية من الانتخابات حيث تم التنسيق مع محافظة الدقهلية و المستشار العسكري للمحافظة من خلال عضوية وكيل وزارة الصحة في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة و هذا بناء ً على قرار معالي الوزير محافظ الدقهلية.
و تابعت المديرية فى بيان لها اليوم، تم إمداد المراكز الانتخابية بالدعم البشري و اللوجستي طبقا ً للبروتوكول الموقع مع مكتب المستشار العسكري و تم إعداد فرق الانتشار السريع من الأطباء تخصصات جراحة المخ و الأعصاب و الأوعية الدموية و الجراحة العامة و العظام و التخدير و العناية و الاستقبال و الطوارئ في كل من المستشفيات العامة و المركزي أ طبقا ً لوجود التخصص لدعم أي مستشفى في حالة حدوث أي طارئ و تم التأكيد على تواجد مدير المستشفى و الأطباء و توافر الأدوية و مستلزمات الطوارئ و تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة و مستشفى التأمين و مستشفى الطوارئ الجامعي.