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مديرية الصحة بالدقهلية: الانتخابات تمر بشكل هادئ ولا توجد أى شكاوى

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مديرية الصحة بالدقهلية: الانتخابات تمر بشكل هادئ ولا توجد أى شكاوى مديرية الصحة بالدقهلية: الانتخابات تمر بشكل هادئ ولا توجد أى شكاوى
أكدت مديرية الصحة بالدقهلية أن العملية الانتخابية تمر بشكل طبيعي وهادئ ولم تبلغ المديرية بوقوع أي إصابات ولا أي شكاوى حتى الان.

وأكدت المديرية أنه تم تشكيل فريق إدارة الأزمة بالمديرية برئاسة الدكتور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية و وكيلي المديرية.

وتم عرض خطة العمل و تحديد مهام الفريق علما ً بأن الفريق في حالة انعقاد دائم حتى نهاية المرحلة الثانية من الانتخابات حيث تم التنسيق مع محافظة الدقهلية و المستشار العسكري للمحافظة من خلال عضوية وكيل وزارة الصحة في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة و هذا بناء ً على قرار معالي الوزير محافظ الدقهلية.

و تابعت المديرية فى بيان لها اليوم، تم إمداد المراكز الانتخابية بالدعم البشري و اللوجستي طبقا ً للبروتوكول الموقع مع مكتب المستشار العسكري و تم إعداد فرق الانتشار السريع من الأطباء تخصصات جراحة المخ و الأعصاب و الأوعية الدموية و الجراحة العامة و العظام و التخدير و العناية و الاستقبال و الطوارئ في كل من المستشفيات العامة و المركزي أ طبقا ً لوجود التخصص لدعم أي مستشفى في حالة حدوث أي طارئ و تم التأكيد على تواجد مدير المستشفى و الأطباء و توافر الأدوية و مستلزمات الطوارئ و تم التنسيق مع مرفق الإسعاف بالمحافظة و مستشفى التأمين و مستشفى الطوارئ الجامعي.

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مصر 365