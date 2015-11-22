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استئناف الدراسة بكلية تربية رياضية بالإسكندرية بعد اعتذار الطلاب للأساتذة

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استئناف الدراسة بكلية تربية رياضية بالإسكندرية بعد اعتذار الطلاب للأساتذة استئناف الدراسة بكلية تربية رياضية بالإسكندرية بعد اعتذار الطلاب للأساتذة
أكد الدكتور نادر مرجان، عميد كلية التربية الرياضية بنين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استئناف الدراسة اليوم، بالفرقة الثانية بعد اعتذارات الطلاب وأولياء الأمور عما صدر من تجاوزات منهم أثناء طابور الصباح وسب الأساتذة بطريقة لا تليق بالأعراف الجامعية .

وأشار "مرجان" إلى أن ما صدر من الطلاب من تجاوزات هو أمر جديد على طلاب التربية الرياضية لم تشهده من قبل، نظراً لأن الكلية تشبه الكليات العسكرية لوجود حزم أثناء اليوم الدراسى الذى يبدأ بالطابور وتحية العلم والتشديد على الطلاب، موضحا ان الأمر بدأ بتمرد الطلاب نظرا للتعليمات المشددة من قبل الأساتذة.

وأضاف أن قرار استئناف الدراسة جاء حرصا على مصلحة الطلاب ولاقتراب موعد الامتحانات وأهمية المحاضرات بالنسبة لهم.

يذكر أن كلية التربية الرياضية بنين نشبت فيها مشادات بين الطلاب والأساتذة أثناء اليوم الدراسى، وتطور الأمر إلى السباب وهو ما دفع عميد الكلية بإصدار قرار بوقف الدراسة لمدة أسبوع لطلاب الفرقة الثانية نظرا لما صدر منهم من تجاوزات غير أخلاقية .

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