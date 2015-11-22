استنشاق زيت البرغموت واللافندر وصفة طبيعية لعلاج القلق بدون أضرار

يعانى الكثيرون من القلق والتوتر ونوبات الهلع، والتى تضر بجودة حياتهم وتجعلهم يجدون صعوبة كبيرة فى ممارسة مهام حياتهم اليومية، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على اثنين من الوصفات الطبيعية التى تسهم فى السيطرة على القلق، دون التعرض لضرر الأدوية الكيميائية، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى.>وأوصى التقرير باستنشاق زيت البرغموت، والذى يستخرج من فاكهة البرغموت الحمضية، وكشفت دراسة طبية مثيرة أجريت على الفئران ونشرت بمجلة "Phytotherapy Research" أن زيت البرغموت يتمتع بخواص مضادة للقلق حال استنشاقه.

ووفقاً للبحث، يسهم زيت البرغموت فى الحد من إفراز الجسم لهرمونات التوتر، والتى تزيد من حدة شعور الإنسان بالقلق، وكما كشف الباحثون أنه يتمتع بتأثير مهدئ؛ نظراً لأنه يحفز إفراز الموصل العصبى "جابا GABA" داخل المخ.

زيت اللافندر

>وفى السياق ذاته، كشفت دراسة طبية نشرت بمجلة "The Journal of Ethnopharmacology" أن استنشاق زيت اللافندر يسهم بشكل ملحوظ فى الحد من القلق والتوتر، وكان تأثيره أكثر وقعاً على النساء.

المثير أن زيت اللافندر يتفوق على عقار "ديازيبام diazepam" الذى يستخدم كمهدئ ويعالج القلق، وأوضح التقرير أن استنشاق هذا الزيت بشكل منتظم يسهم فى مكافحة القلق دون التسبب فى أى آثار جانبية، بينما يتسبب عقار الديازيبام فى الإصابة باضطراب الرؤية والنعاس والإمساك والدوخة والإعياء والصداع واضطرابات المزاج وضعف الرغبة فى ممارسة العلاقة الحميمة واضطرابات النوم.

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