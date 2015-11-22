مطار الغردقة يستقبل 64 رحلة وشرم الشيخ 15 أوكرانية وإيطالية

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم، 64 رحلة دولية وداخلية من بينهم 19 رحلة ألمانية على متنها 2380 سائحا ، كما يستقبل المطار 4 رحلات من النمسا وأوكرانيا وعمان على متنها مجموعات سياحية مختلفة و3 رحلات هولندية على متنها 380 سائحا ورحلتين من كل من بيلاروسيا والتشيك وتركيا ورحلة واحدة من كل من انجلترا وبلجيكا والدنمارك واستونيا وجورجيا والمجر والكويت ولاتافيا ولاتونيا وبولندا والسعودية وسويسرا وسلوفينيا على متنهم مجموعات سياحية مختلفة و9 رحلات داخلية هذا بالإضافة إلى رحلتين من روسيا بدون ركاب .

ومن المخطط أن يستقبل مطار شرم الشيخ الدولى 31 رحلة دولية وداخلية من بينهم 8 رحلات أوكرانية و7 رحلات إيطالية على متنهم 1500 سائحا ورحلة واحدة من كل من تركيا والإمارات وبيلاروسيا والسعودية على متنها مجموعات سياحية مختلفة و10 رحلات داخلية بالإضافة إلى رحلة واحدة من روسيا بدون ركاب .