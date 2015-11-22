تقرير أمريكي يكشف امتلاك إسرائيل لـ 115 رأسًا نوويًا

قال تقرير أميركي جديد، إن إسرائيل تمتلك 115 رأسًا نوويًا في ترسانتها السرية لأسلحة الدمار الشامل.

وأوضح التقرير، الذي أصدره معهد العلوم والأمن الدولي في واشطن، أن لدى إسرائيل نحو 660 كيلوجرامًا من مادة البلوتونيوم، جرى إنتاجها في مفاعل ديمونا، الذي يقع في صحراء النقب.

ويحمل كل رأس نووي ما بين 3-5 كيلوجرام من البلوتونيوم، وفقًا للتقرير، الذي نشره المعهد على موقعه الإلكتروني الخميس.

وأضاف ديفيد أولبريت، معد التقرير، أن الرقم الحقيقي لعدد الرؤوس النووية الإسرائيلية محاط بكتمان شديد، في حين قدرت دراسات أخرى أن إسرائيل تمتلك ما بين 80-200 رأس نووي.

وكشف التقرير أن إسرائيل بدأت في تطوير برنامجها النووي عام 1963، لكنها تتبع سياسة الغموض بشأن مشروعها النووي فهي لا تنفي ولا تؤكد امتلاكها أسلحة نووية.

وتعد إسرائيل الدولة السادسة التي حازت على السلاح النووي في العالم، بعد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي.