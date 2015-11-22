أخبار عاجلة

إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
فرنسا: الضربات الأمريكية إشارة لروسيا وإيران بعدم الاستمرار في دعم الأسد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل دعوى ممدوح عباس لمنع رئيس الزمالك من الظهور بالفضائيات لـ17 يناير

Google+ Print
تأجيل دعوى ممدوح عباس لمنع رئيس الزمالك من الظهور بالفضائيات لـ17 يناير تأجيل دعوى ممدوح عباس لمنع رئيس الزمالك من الظهور بالفضائيات لـ17 يناير
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس نادى الزمالك السابق ممدوح عباس، والتى يطالب فيها بمنع ظهور أو أستضافة أو قبول مداخلات هاتفية من رئيس نادى الزمالك الحالى، لجلسة 17 يناير للاطلاع والتعقيب.

وأختصمت الدعوى التى حملت رقم 1283 لسنة 70 قضائية كل من وزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار والممثلين القانونيين لقنوات الحياة والمحور والفراعين والقاهرة والناس والسى بى سى وصدى البلد.

وذكر عباس فى دعواه، أن رئيس نادى الزمالك أعتاد الظهور فى القنوات الفضائية كضيف للتحاور فى الكثير من البرامج، وأنه فى تلك البرامج لا هم له سوى توجيه السباب له بدون وجه حق، مما دفعه لإتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه، حيث حرر عدد من المحاضر أتهمه فيها بالسب والقذف، وأقام الجنحة رقم 26133 لسنة 2014 جنح العجوزة، وقضت المحكمة بتغريمه 10 آلاف جنيه .

وأوضح عباس أن ظهور رئيس نادى الزمالك على القنوات الفضائية يمثل خطرا داهما على حقوقه الدستورية والقانونية بشأن افتراءاته ضده، مما ينال من سمعته وكرامته على مرأى ومسمع من الجميع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365