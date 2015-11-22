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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق داخل سوبر ماركت بمنطقة الهرم

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4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق داخل سوبر ماركت بمنطقة الهرم 4 سيارات إطفاء تسيطر على حريق داخل سوبر ماركت بمنطقة الهرم
اشتعلت النيران بسوبر ماركت بشارع فريد السباعى المتفرع من شارع الهرم، بدون معرفة أسباب الحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتم إخماد الحريق.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بمحل بالهرم.

وعلى الفور إنتقل العميد هانى سعيد رئيس قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له، وبصحبتهم 4 سيارات، وتم محاصرة النيران من كافة الإتجاهات، وتم منع خطر إمتداد النيران لباقى المجاورات، وتم السيطرة على الحريق دون اصابات.
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