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بينيتث: يبدو أني اخترت تشكيلا خاطئا

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بينيتث: يبدو أني اخترت تشكيلا خاطئا بينيتث: يبدو أني اخترت تشكيلا خاطئا

من الواضح أن ريال مدريد دخل مباراة برشلونة في كلاسيكو الأرض بتشكيل غير جيد، هكذا أيقن رافايل بينيتث المدير الفني للميرنجي.

ريال مدريد سقط على ملعبه سانتياجو برنابيو بأربعة أهداف من دون رد أمام برشلونة في لقاء رفع الفارق بين الفريقين في سباق الليجا إلى 6 نقاط لصالح الفريق الكتالوني.

وقال بينيتث بعد المباراة: "علي أن أقول، يبدو أني اخترت تشكيلا خاطئا لبداية اللقاء".

وأضاف مدرب ليفربول ونابولي وفالنسيا الأسبق "هذه المجموعة تمتلك القدرة على تقديم عروضا أفضل، وكلنا مسؤولون عما حدث".

وتابع رافا "لم تسر الأمور كيفما نريد".

خسارة الكرة

وفسر بينيتث هيمنة برشلونة الكاملة على اللقاء مفصحا "كنا نخسر الكرة أمام فريق قوي وهذا أضر بنا كثيرا".

ورفض بينيتث تحميل لاعب بعينه مسؤولية الهزيمة، لم يقبل التحدث عن جيمس رودريجز أو جاريث بيل أو كريستيانو رونالدو، مفصحا "ليس الوقت مناسبا لتحليل شخصي".

وأتم "الآن هدفنا هو أن تستعيد مجموعة اللاعبين روحها المعنوية، ونظهر للجماهير مدى قدرتنا على تحمل المسؤولية".

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فيديو اليوم السابع