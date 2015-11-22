شيرين عبد الوهاب: ردود أفعالي غير “مصطنعة” واختياراتي “محايدة”

نفت شيرين عبد الوهّاب صحة الاتهامات التى تلاحقها بالمبالغة فى ردود أفعالها، وعدم الحياد في اختياراتها للمواهب المشاركة فى برنامج “THE VOICE”،موضحة أنها تختار الأقرب للفوز، وتتصرف بعفوية.

شيرين أكدت بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بعد نهاية أولى الحلقات المباشرة أمس السبت،على حياديتها في اختيار الأصوات، وعدم إعطاء الأولوية للجنسيّة على حساب الموهبة، قائلة “أننا نختار الأقوى لنتمكّن من الفوز باللقب”. وردّت شيرين على من ينتقد عفويتها، مؤكّدة أن “ما تقوم به في البرنامج نابع من قلبها، وغير متفق عليها مسبقاً ولا مصطنع”. ورداً على سؤال حول هوية من قد تهديه الفوز إذا كان الفائز من فريقها في الموسم الثالث من البرنامج، استغلت شيرين الفرصة لتوجّه تحيّة إلى بلدها مصر، وتعايد سيادة رئيس البلاد.

وفي سؤال افتراضي طرح على شيرين، سئلت إذا ما عادت بها الأيام، وتقدمت إلى البرنامج كمشتركة، فإلى فريق أيّ من المدربين الثلاثة ستنضم، كاظم الساهر، صابر الرباعي أو عاصي الحلاني، فأجابت بـ”أنني ختار الأقرب إلى أدائي وإلى إحساسي، اختار كاظم الساهر”.