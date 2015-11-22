بالصور.. وزير الأوقاف يدلى بصوته داخل لجنة مدرسة القاهرة الفنية بالمنيل

أدلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، منذ قليل بصوته فى مدرسة القاهرة الفنية بنات بالمنيل والتابعة لدائرة مصر القديمة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وعقب إدلاء الوزير بصوته، قال أن المشاركة الإيجابية واجب وطنى، وأضاف: " نشيد بمدى النزاهة والشفافية التى تتم بها هذه الانتخابات والتى شهد بها الجميع من الداخل والخارج من المرحلة الأولى والثانية".

وتابع وزير الأوقاف:"المشاركة ليست مجرد إدلاء بالصوت فقط بل هى مشاركة إيجابية فى استكمال بناء مؤسسات ديمقراطية وطنية، مشاركة فى البناء والتعمير خصوصا فى وجه دعوات الفوضى والهدم والتخريب المشبوهة التى لا تريد لمصر أن تنهض".

وأضاف: " يجب علينا جميعا أن نخرج بكثافة وبقوة لنبنى دولتنا ومؤسساتنا القومية فى نزاهة والتى لم يشهدها جيلنا من قبل"، لافتا إلى أن المشاركة الكثيفة ستكون رسالة لما وصفهم بدعاة الفوضى تقول لهم: "تجنبوا فإننا سنبنى هذا الوطن ".



>