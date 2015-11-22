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بالفيديو | متصل شاب لـ”مبروك عطية” ، أنه تحرش بأخته الصغرى ولا يدري ماذا يفعل ،شاهد رد مبروك عطية له

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بالفيديو | متصل شاب لـ”مبروك عطية” ، أنه تحرش بأخته الصغرى ولا يدري ماذا يفعل ،شاهد رد مبروك عطية له بالفيديو | متصل شاب لـ”مبروك عطية” ، أنه تحرش بأخته الصغرى ولا يدري ماذا يفعل ،شاهد رد مبروك عطية له

سؤال غريب ورهيب من متصل للشيخ “مبروك عطية ” ، وكان رد الشيخ ” مبروك عطية ” غريب بعض الشيء .

يقول المتصل في اتصال هاتفي للشيخ ” مبروك عطية ” في برنامجه الموعظة الحسنة الذي يذاع على قناة دريم أنه تحرش بأخته الصغرى وماذا يفعل بعد ذلك تعرف على الحديث الذي دار بينه وبين الشيخ “مبروك عطية”.

وكان السؤال للشيخ ” مبروك ” هو : ” أن هذا الشاب له أخت من والده فقط ، وقد قام بالتحرش بها في صغرهما ” .

وسأله الشيخ مبروك عن السن وقتها لهما : “هل كانت في العاشرة من عمرها ”

وقال له الشاب : ” لا كنا أكبر من ذلك ، كانت هي في السن الـ 14 سنة ، وهو في سن الـ 18 سنة “.

وسأله الشيخ مبروك ” هل حدث شيء كبير معها ، لا قدر الله ، ولا تحرش فقط “.

فرد عليه هذا الشاب : ” كان تحرش فقط من الخارج ، وأنه لا يعرف ماذا يفعل الآن ”

تعرف على رد ” الشيخ مبروك ” على هذا الشاب من خلال هذا الفيديو

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