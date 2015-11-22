أغرب القصص الكروية (1) - عندما استخدم السوفيتيون ضباب لندن للعب بـ15 لاعبا أمام أرسنال

هل تعلم ما هي الحرب الباردة؟ ربما الأمر لم تعد الإجابة بذات الأهمية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. فقبلها بنصف قرن الأمر كان مختلفا بين بريطانيا والسوفيت والأجواء كانت متوترة بين البلدين عقب الحرب العالمية الثانية.

هي لم تكن حربا بالمصطلح المعروف لها لكنها حالة من التوتر في العلاقات بين البلدين وبالطبع بين الشعوب بعد أن كانا حلفاء ضد حماقة هتلر وألمانيا قبلها بأشهر قليلة.

هل تأثرت كرة القدم بهذه الأمور؟ بالطبع..

السوفيت والإنجليز

قبل حقبة دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد، كانت الأندية الأوروبية تقوم بجولات وتخوض مباريات ودية تأخذ الطابع الرسمي بعض الشيء وشاءت الأقدار أن يلتقي أرسنال الإنجليزي مع دينامو موسكو السوفيتي عام 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بأشهر.

يجب في البداية أن نشير إلى أن هذه المباراة تصدرت عناوين الصحف البريطانية في اليوم التالي وتم وصفها على أنها المباراة الأكثر هزلية في التاريخ - بالطبع آنذاك - بسبب ما حدث خلالها.

المكان كان ملعب وايت هارت لين مأوى عدو أرسنال التاريخي توتنام الذي تنازل عن هذه الكراهية خلال الحرب ليترك المدفعجية يلعبون عليه نظرا لأن هايبيري ملعبهم كان يستخدم خلال الحرب من قبل جيش بريطانيا.

حالة الطقس في لندن يومها كانت ضبابية كما تعرف هذه المدينة في الشتاء ولم يكن في الإمكان أن ترى اللاعب الذي أمامك بسهولة.

الحكم كان سوفيتيا واتهم بأنه خالف قواعد كرة القدم يومها وفقا للصحافة البريطانية لكن ربما في الحقيقة أنه تم خداعه من قبل لاعبي دينامو.

بسبب حالة الطقس.. استغل لاعبو دينامو موسكو الأمر وقرروا اللعب بـ12 لاعبا في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للحكم!

بل والبعض أكد أنهم كانوا 15 ليس فقط 12!

اشتعال الأجواء بين البلدين امتدت لللاعبين الذين تشاجروا كثيرا خلال المباراة وتم طرد لاعب من أرسنال لكنه عاد وتسلل داخل أرض الملعب من جديد دون أن يراه الحكم!

المواقف الغريبة في هذه المباراة لم تنته عند هذا الحد بل إن حارس أرسنال تعرض لإصابة بعد أن ارتطم بالقائم الذي لم يراه من الضباب لينزل أحد المشجعين ويقف بدلا منه في المرمى.

هناك مقولة روسية شهيرة تقول "ليس هناك طقسا باردا.. فقط إنه اختيارك السيء للملابس".. هكذا أجاد هؤلاء التعامل مع الأجواء الباردة أكثر من غيرهم لذلك ربحوا المباراة 4-3 في النهاية.