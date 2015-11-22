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خدعوك فقالوا: المكرونة تسبب زيادة الوزن.. المهم الطريقة

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خدعوك فقالوا: المكرونة تسبب زيادة الوزن.. المهم الطريقة خدعوك فقالوا: المكرونة تسبب زيادة الوزن.. المهم الطريقة
المكرونة من أكثر الأطعمة التى يعشقها الكثيرون، واشتهرت فى إيطاليا وتعتبر الطبق الرسمى هناك، ولكن يعتقد الكثيرون أنها تسبب زيادة الوزن وأنها تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ولذا تعد من أوائل الممنوعات لدى الأشخاص الراغبين فى إنقاص الوزن.

وحول هذا، أشارت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن المكرونة تعد من أهم أنواع النشويات التى لا يستطيع الإنسان الاستغناء عنها، والتى تساعد على بناء الجسم.

واستكملت أن هناك الكثير من الأطباء الذين ينصحون بعدم تناول النشويات وخاصة المكرونة أثناء اتباع الأنظمة الغذائية للتخلص من الوزن الزائد، ولكن يجب التوضيح أن المكرونة لا تسبب السمنة أو الزيادة فى الوزن، ولكن طريقة إعدادها التى تضاف فيها هى السبب وراء ذلك.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، طريقة إعداد المكرونة "الدايت" بشكل صحى، وذلك عن طريق:
>المكونات:

1- 200 جرام من المكرونة أى نص كيس.
>2- شريحة من الجبن الشيدر لايت.
>3- بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
>4- حبتين من الطماطم المفرومة فى الخلاط.
>5- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
>6- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.
>7- نصف كوب مشروم .


>1- يتم سلق المكرونة جيداً، ثم تغسل بالماء البارد.
>2-خلط كل البصل والمشروم والطماطم والملح والفلفل والثوم، ووضعهم على النار حتى التجانس، ثم يوضع فوقهم المكرونة.

وأخيراً، أكدت "د.علا" أن هذه الوجبة تعد منخفضة السعرات الحرارية وتحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم دون أن تسبب زيادة فى الوزن.

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مصر 365

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