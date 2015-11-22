دراسة: فحص دم يتنبأ بطول فترة النقاهة بعد الجراحة

كشفت دراسة طبية حديثة النقاب عن أن وظيفة خلايا الدم البيضاء فى المريض قبل الجراحة يمكن أن تشير إلى طول مدة النقاهة بعد الجراحة.

ويؤكد الباحثون على أن معرفة طول فترة النقاهة يمكن أن يكون مفيدا للأطباء خاصة بعد الجراحات لاتخاذ التدابير الطبية اللازمة.

كانت الأبحاث قد أجريت على نحو 32 مريضا من الأصحاء الذين خضعوا لجراحات معقدة فى الفخذ، حيث لوحظ أنهم استغرقوا وقتا أطول فى النقاهة لاسترداد قدرتهم على الوقوف أو المشى.

وأوضح الباحثون فى الدراسة الجديدة التى نشرت فى مجلة "علم التخدير" أن عينات الدم التى أخذت من نفس المرضى قبل الجراحات الخاصة بهم، أشارت أعداد خلايا الدم البيضاء لطول فترة النقاهة بين عدد من المرضى مقارنة بأعدادها بين عدد آخر من المرضى.

>