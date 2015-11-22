34%من الأطفال لم يتلقوا اللقاحات الموصى بها فى الطفولة بالولايات المتحدة

وفقا لدراسة جديدة، فإن أكثر من 34% من الأطفال فى الولايات المتحدة لم يتلقوا كل جرعات اللقاحات التى أوصت بها اللجنة الاستشارية لممارسة التحصين ####ACIP####، وفقا للعمر.

وتتفق نتيجة الدراسة مع النتائج التى أبلغ عنها مركز الوقاية ومكافحة الأمراض، التى توصى بضرورة تناول الأطفال للجرعات التحصينية الروتينية التى تتألف من 19 جرعة من اللقاحات على فترات معينة بين الولادة من عمر سنتين للحماية من 11 مرضا.

واستخدمت بيانات من المسح الوطنى للتحصين عام 2012، وهو المسح السنوى الذى أجراه مركز السيطرة على الأمراض، لفحص التغطية بخدمات التطعيم بين عينة تمثيلية وطنية، الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين فى الولايات المتحدة.

وقدر الباحثون أن حوالى77% من الأطفال غير متوافقين مع الجدول الزمنى ####ACIP####، وتلقى واحد أو أكثر من 19 من الجرعات الموصى بها خارج النافذة المناسبة للفئة العمرية الخاصة به، أو تلقى جرعة فى كل منها 24 شهرا من العمر.

وعلاوة على ذلك، كان 43% من العينة غير متوافقة مع واحد أو أكثر من جرعات فى الجدول الزمنى الموصى بها