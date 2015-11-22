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ضبط 90 قضية تموينية و8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا

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ضبط 90 قضية تموينية و8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا ضبط 90 قضية تموينية و8 قطع سلاح نارى بدون ترخيص فى حملة أمنية بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط مواد مخدرة وقضايا تموينية وأسلحة نارية بدون ترخيص فى حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى يفيد تحرير 1755 مخالفة مرورية، تضمنت (35 دراجة بخارية – 3 سيارات- 619 مخالفة دراجة بخارية – 1098 مخالفة سيارات).

كما تمكنت الحملة من القبض على "فاروق - ر -ا" 65 عاما، صاحب مخبز مقيم بمركز مغاغة شمال المحافظة، لحيازته بالمخبز 3640 طن دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية، تمهيدا لبيعه بالسوق السوداء والتربح منها فيما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط أسلحة آلية وخرطوش، وطلقات متنوعة غير مرخصة، تضمنت (5 فرد محلى الصنع – 3 طلقات خرطوش)، بحوزة 5 متهمين بالمنيا.

كما تم ضبط كل من "عبد الله. ب. ع" 30 سنة عاطل، ومقيم بندر المنيا، وبحوزته 2 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 1 كيلو جرام، و"أحمد. م. ع" 29 سنة عامل، ومقيم بمركز ملوى، وبحوزته 7 قطع لجوهر الحشيش المخدر، تزن 45 جراما، و"أحمد. ح. ع" 23 سنة عاطل، ومقيم بمركز بنى مزار، وبحوزته 38 قرص لعقار التامول المخدر، بقصد الإتجار.

كما تمكنت الحملة من ضبط 90 قضية تموينية، تضمن (8 لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات – 29 لعدم الإعلان عن الأسعار – 17 لعدم حمل شهادة صحية – 2 لعدم الالتزام بمواعيد التشغيل – 7 لعدم مزاولة النشاط التموينى – 15 لإدارة محل بدون ترخيص- 1 لعدم نظافة أدوات العجين – 6 لعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر- 4 لذبح لحوم بلدية خارج المجازر الحكومية – 1 بيع حصة الدقيق المدعم للمخبز).

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مصر 365