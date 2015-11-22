اعرف لجنتك الانتخابية فى المرحلة الثانية 2015 انتخابات مجلس النواب

نقدم لكم إمكانية معرفة اللجنة الإنتخابية الخاصة بكم فى المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب والتى تنطلق يومي الأحد والإثنين فى عدد من محافظات الجمهورية وأبرزها القاهرة والقليوبية والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والشرقية وغيرها من المحافظات الاخري .

ويتنافس فى تلك المرحلة عدد لا بأس به من الفردي والقوائم فى كل مرحلة، وأتاح موقع اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية إمكانية معرفة اللجنة الإنتخابية وكذلك إمكانية معرفة المرشحين الفردي والقوائم فى كل محافظة من أجل إختيارهم فى تلك المرحلة، وننصح بضرورة إختيار العدد الصحيح فى كل دائرة من أجل أن يكون الصوت صحيح وحتى لاتعرض صوتك للبطلان .

طريقة معرفة اللجنة الإنتخابية فى المرحلة الثانية 2015 إنتخابات مجلس النواب .

يمكن من خلال الدخول على موقع اللجنة العليا للإنتخابات البرلمانية من هنا .

كما يمكن من خلال إدخال الرقم القومي فى التعليقات فى موقع نجوم مصرية وسنقوم بمساعدتكم على معرفة اللجنة الإنتخابية وسوف نرشدكم على أسماء المرشحين فى الدوائم وعدد المرشحين المطلوب التصويت لهم .

شبكةعيونالإخبارية

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