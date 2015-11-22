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مقتل مدرس في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بدار السلام في سوهاج

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مقتل مدرس في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بدار السلام في سوهاج مقتل مدرس في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بدار السلام في سوهاج

أرشيفية

لقي مدرس مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز دار السلام .

تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مستشفي دار السلام المركزي بوصول محمود أبوالحمد السيد، «45 سنة- مدرس»، ويقيم بقرية «الخيام» بدائرة المركز جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري فانتقل العميد خالد الشاذلي، مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد الراوي، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الشرق.

وتبين أن القتيل ينتمي لعائلة «النوب» وتربطها خصومة ثأرية مع عائلة «الصوايل» وأتهم شقيق القتيل شخصين من عائلة «الصوايل» بقتل شقيقه كما أتهم 3 آخرين من نفس العائلة بالتحريض على قتل شقيقه وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4471 إداري مركز دار السلام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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